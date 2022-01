A partir do dia 10 de janeiro um trecho de aproximadamente dez metros da Avenida Acesita, próximo ao trevo do Bairro Olaria em direção aos Bairros Quitandinha e Santa Maria, em Timóteo, será interditado para a realização de serviços de infraestrutura, haja vista que o local mencionado registra uma pequena depressão.

As intervenções preveem a execução de serviços técnicos de infraestrutura, terraplanagem, compactação e asfaltamento da via visando solucionar o problema existente no bueiro duplo celular em concreto armado. A obra, no valor de R$ 320.824,00, está a cargo da Construtora Andrade e Teixeira (PG 365/2021). O prazo para a execução dos serviços é de dois meses.

Em virtude da obra o fluxo de veículos será interditado e com isso os motoristas que se deslocarem em direção aos bairros mencionados, bem como à Regional Leste e para Coronel Fabriciano, devem convergir à direita na Rua Maria Rodrigues de Carvalho, no semáforo da Praça do Olaria, e em seguida virar à esquerda na Rua Maria da Cunha Ramos. Em função dessa obra, a Prefeitura pede cautela e atenção redobrada aos motoristas que por ventura tenham que se deslocar por aquela região da cidade.

ENTENDA

O problema no local é antigo e já havia passado por reparos. No início de 2016 as duas pistas da Avenida Acesita, no bairro Olaria, foram interditadas pela Administração Municipal da época por causa de uma cratera que se abriu em função de problemas estruturais na galeria localizada há 15 metros de profundidade.

Segundo constatado na ocasião existia uma antiga galeria sob a via repleta de rachaduras e que não suportava mais dar vazão a toda água acumulada nos períodos de chuva na cidade. Após a escavação e remoção de terra, a antiga Administração fez a compactação do terreno, mudou a antiga ciclovia, que ficava no canteiro central, e instalou uma pequena rotatória no local. Entretanto, com a passagem do tempo e devido à novas infiltrações, a pista começou a ceder causando um desnível em uma das mãos de direção, exatamente a que será interditada a partir do dia 10.