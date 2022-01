A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) de Ipatinga, informou que será executada uma operação de poda de árvores em um trecho da avenida Livramento, no bairro Veneza, na próxima sexta-feira (7). A ação deverá ser feita cumprindo questões estéticas, paisagísticas e também de segurança dos usuários da via.

De acordo com a prefeitura, em virtude do trabalho, no período de 7h às 12h, será interditado o trecho da via urbana onde a poda será realizada, por isso a solicitação é para que motoristas fiquem atentos à sinalização e utilizem as vias adjacentes como rotas alternativas. Os agentes de Trânsito estarão no local para auxiliar no fluxo de veículos.

NORMAS TÉCNICAS

Os procedimentos técnicos são importantes e devem ser observados para a supressão das árvores de formas corretas e até mesmo o plantio, sendo por isso vedada a ação autônoma, sem que o poder público seja comunicado ou conceda autorização. Vale salientar ainda que o Departamento de Meio Ambiente (Demam) é responsável pela autorização das podas, supressões ou plantios nos espaços públicos.

Em caso de infrações identificadas, o infrator estará sujeito a aplicação das penalidades previstas em legislação específica. Caso algum morador detecte riscos iminentes de árvores, dentro ou fora do imóvel, deve entrar em contato com a Seção de Parques e Jardins (Sepaj) pelo telefone 3829-8517, ou pelo e-mail: sepaj.pmi@gmail.com. O solicitante deve encaminhar documento pessoal, documento do imóvel, fotos da árvore (mesmo na calçada) e justificativa para sua retirada.