Uma aeronave A-29 Super Tucano, integrante da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira (FAB), caiu nesta quarta-feira (27). A aeronave participou no último sábado (23), no Parque Ipanema, do espetáculo de acrobacias aéreas que abriu as festividades de aniversário de Ipatinga e Santana do Paraíso.

O acidente de ocorreu em área desabitada no interior da Academia da Força Aérea, em Pirassununga, interior de São Paulo. O avião explodiu ao chocar-se no solo.

DOIS TRIPULANTES

Logo após a decolagem, os dois tripulantes, o piloto e o mecânico, conseguiram ejetar-se após constatar falha na aeronave. Ambos estão bem e passam por avaliações médicas previstas para este tipo de situação, segundo a FAB.

Investigadores da Aeronáutica se deslocavam na tarde desta quarta-feira até o local para apurar as causas da ocorrência. A queda foi registrada por moradores locais e postada nas redes sociais.