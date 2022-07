O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) busca profissionais para o Banco de Talentos da Instituição, referente à 28 vagas de emprego que serão ofertadas para atuação no Centro Especializado em Reabilitação, localizado no campus Ipatinga. Os interessados deverão efetuar cadastro no Portal de Carreiras e inscrição na vaga de interesse até a próxima quinta-feira (14), na aba Trabalhe Conosco, disponível no site do Centro Universitário.

No portal, todos os interessados poderão conferir também os requisitos, atividades, diferenciais, áreas de atuação e horários de trabalho. Estão abertas vagas para assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e técnico em Enfermagem, além de oportunidades para atuação de médicos neurologista, otorrinolaringologista e psiquiatra.

Os processos seletivos objetivam a formação de cadastro para suprir vagas futuras no Unileste, que serão preenchidas em ocasião da aprovação da ampliação dos serviços do Centro Especializado em Reabilitação, que está em fase final de análise pelo Ministério da Saúde. Dessa forma, reitera-se que o preenchimento do formulário e a aprovação nas etapas não gera qualquer direito ou expectativa em relação à admissão imediata.

BENEFÍCIOS

Entre os benefícios dos colaboradores da Instituição, estão: Plano de Saúde com coparticipação; Plano Odontológico; Seguro de Vida/Acidente; Academia de Musculação e Centro Esportivo para promoção da saúde e qualidade de vida. Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato com o Setor de Gestão de Pessoas pelo telefone (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.

CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO

Alinhado à Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e suas Diretrizes, o espaço atende gratuitamente pacientes com deficiências físicas, motoras, sensoriais e visuais, que são encaminhados pelos serviços públicos de saúde dos municípios das microrregiões de Ipatinga, Caratinga, Timóteo e Governador Valadares, Mantena, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí e São João Evangelista. Os pacientes são atendidos e acompanhados por uma equipe multidisciplinar.

O Centro Especializado em Reabilitação do Unileste tem o objetivo de desenvolver habilidades para que as pessoas com deficiência física e/ou visual adquiram autonomia, independência e melhoria da condição de vida, contribuindo para a inclusão na sociedade. Os atendimentos envolvem avaliação, prescrição, adequação, treinamento, acompanhamento e dispensação de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (muletas, cadeira de rodas, etc.).