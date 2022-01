A Belezza Black, rede mineira de salões de beleza, inaugurou recentemente uma filial no bairro Betânia, região oeste de Belo Horizonte. O espaço traz um novo conceito de beleza, convivência e bem-estar aos clientes e colaboradores. Para a abertura da unidade foram investidos cerca de R$ 100 mil e num primeiro momento serão oferecidos dez novos postos de trabalho. A inauguração faz parte da comemoração dos 10 anos da marca de produtos, que também se chama Belezza Black. Em breve a empresa vai divulgar as outras ações que marcará a década de sua marca própria.

O proprietário Cláudio Machado, conta que o Belezza Black tem seu diferencial na inovação e na quebra de paradigmas. Com experiência de mais de 10 anos atuando na área, Cláudio saboreia o momento. “Nossas características são os nossos produtos de marca própria, nossos serviços exclusivos e principalmente nossa equipe de profissionais especializados que garantem a excelência nos resultados;”, assegura

Com atendimento personalizado, o empreendimento conta com uma variedade de serviços oferecidos, dentre eles, tratamentos para cabelos crespos e cacheados, cortes, tranças, manicure e pedicure. Inicialmente a unidade atenderá no máximo, cinco pessoas simultaneamente, além de ofertar cursos em diversas áreas de beleza para formar profissionais no ramo.

SOBRE A APOSTA NO PÚBLICO NEGRO

De acordo com Cláudio Machado, a escolha desse público foi há dez anos, quando ninguém apostava nele, e por acreditar que o cabelo crespo ou cacheado tem uma beleza ímpar e que precisa de cuidados de especialistas.

CAMPANHA COMPARTILHE SUA HISTÓRIA

Também faz parte da comemoração dos 10 anos da empresa, a campanha #compartilhesuahistoria, que está sendo divulgada no Instagram, por meio de um vídeo inicial. (https://www.instagram.com/tv/CXyb2oIDVn0/?utm_medium=share_sheet). O objetivo é dar voz a pessoas que nem sempre têm seu lugar de fala respeitados. Durante a campanha, que será estendida até o início de fevereiro, as pessoas poderão compartilhar como foi o seu processo de transição, além dos desafios e alegrias de ter cabelos crespos e viver numa sociedade estruturalmente racista.

Na prática, a empresa convida as pessoas a fazerem um vídeo de, no máximo, um minuto, compartilhando sua história de crespas e cacheadas e marcando o ig do salão (belezzablack.bh), nos vídeos até o dia 20 de janeiro. Uma comissão irá selecionar os seis vídeos mais impactantes e eles serão postados nas redes sociais da empresa até o dia 22 de janeiro. No dia 31, serão conhecidos os três vídeos com maior repercussão. Em seguida, o público fará a escolha final, que se dará por meio dos stories da página oficial do salão. No dia 2 de fevereiro será escolhido o ganhador, que será contemplado com uma transformação completa em uma das duas unidades de Belo Horizonte do Salão Belezza Black.

CONHEÇA O SALÃO BELEZZA BLACK

Prestes a completar 10 anos, a marca se tornou referência no mercado étnico da região sudeste do País, com sede no bairro Nova Suíça em Belo Horizonte, a empresa tem três filiais, estando elas em Patrocínio (MG), São José dos Campos (SP), uma no bairro Betânia também na capital mineira. Juntos os salões contam com um time de cerca de 100 colaboradores. São profissionais da área da beleza altamente preparados para oferecer o melhor atendimento com as melhores tecnologias.

A empresa tem origem em Salvador (Bahia), onde foram desenvolvidos os primeiros produtos do kit home care com fórmulas únicas para cabelos crespos e cacheados, dando início a marca Belezza Black. Desenvolvido por um cabeleireiro e uma indústria local de cosméticos, o Kit foi bem aceito no mercado e a marca participou de grandes feiras nacionais.

Em 2014, o empreendedor Cláudio Machado juntou-se à marca como gerente nacional, destrinchando as vendas da marca no Nordeste. Após três anos, a marca já tinha alcançado 16 estados nas diferentes regiões brasileiras, como uma solução para os cabelos em transição capilar de alisados para cachos e crespos. Tornou-se então a primeira linha no Brasil a lançar um kit completo para cabelos crespos e cacheados. A marca tornou-se referência e influência no movimento de empoderamento de crespos e cacheados, inspirando outras marcas a lançarem kits voltados a esse público.

Em 2019, Cláudio Machado comprou os direitos da marca do antigo proprietário, tornando-se o único e atual proprietário da marca. Neste mesmo ano, lançou também a franquia de salões especializados em cabelos crespos e cacheados com o mesmo nome da marca, Salões Belezza Black. No mesmo ano, devido à demanda crescente de profissionais e clientes que optam por produtos naturais e liberados (sem derivados do petróleo e elementos originários de animais), Cláudio e sua equipe técnica elaboraram a linha vegana Power Cachos totalmente eficaz e liberada, com produtos 100% vegetais. Essa linha exclusiva de tratamentos vegetais também encantou o Brasil, principalmente com a cachoterapia profissional, o serviço que é carro chefe da linha. Essa e outras técnicas são oferecidas no Curso Master, que fortaleceu e expandiu esse sucesso.