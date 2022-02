Moradores de uma comunidade da cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo, atingida por um incêndio que destruiu 21 casas, encontraram duas Bíblias intactas em meio aos escombros dos imóveis.

O grupo, que retornou ao local um dia após o incêndio, na última terça-feira (1º), considerou a situação um “sinal de Deus”.

De acordo com testemunhas, o incêndio começou durante a briga de um casal de moradores. As chamas tiveram início na madrugada de segunda-feira (31). Cerca de 100 pessoas de 15 famílias perderam todos os bens, mas todos saíram ilesos.

Johnny Oliveira, de 28 anos, voluntário em uma associação de moradores da comunidade, foi uma dos que encontrou uma das Bíblias. O exemplar do livro sagrado estava sob uma pilha de ferros retorcidos e madeira queimada.

“Isso foi um sinal de Deus. Quando eu peguei, vi que era uma Bíblia. Deus é maravilhoso, poderoso. Na hora bateu uma emoção, porque aquilo era um sinal de que devemos estar sempre atentos à Palavra de Deus e também um aviso de que, apesar da tragédia, tudo vai ficar bem, vai dar tudo certo”, afirmou.

A segunda Bíblia foi encontrada pela cabeleireira Franciléia Santos de Melo, de 39 anos. Ela morava com os filhos em uma das casas destruídas pelas chamas. O livro estava em uma cômoda onde ficava o quarto dos filhos. A mobília estava completamente queimada, mas continuava em pé. A Bíblia foi descoberta depois que ela abriu uma das gavetas do pequeno móvel. Os outros papéis que estavam junto do objeto sagrado estavam parcialmente carbonizados.

“Estava tudo queimado, menos a Bíblia. Só consegui pegar alguns documentos, a bolsa com as coisinhas do meu bebê, um ventilador e a minha TV. O resto, perdemos tudo. Não consegui nem salvar as nossas duas gatinhas. Só estou de pé porque sei que meus filhos estão bem. […] Achar essa Bíblia hoje, para mim, é uma prova da existência de Deus. Vou guardá-la comigo sempre”, disse a cabeleireira, que conseguiu se salvar após ser alertada por vizinhos sobre as chamas.

Fonte: Pleno.News