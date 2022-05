A segunda visita do presidente da República, Jair Bolsonaro à Região Metropolitana do Vale do Aço está prevista para próxima quinta-feira (26). A nova data foi confirmada pela deputada federal Alê Silva, na noite desta sexta-feira (20). O presidente esteve anteriormente na região em 26 de agosto de 2020, quando participou da reinauguração do Alto-Forno 1 da Usiminas, após a sua reforma.

Bolsonaro deve desembarcar no Aeroporto Regional do Vale do Aço e, possivelmente, seguir em motociata até Coronel Fabriciano, onde participa a cerimônia de entrega dos imóveis dos Residenciais Buritis.

EVENTOS FESTIVOS

Segundo Joel Souto, da Coordenação Movimento Verde Amarelo Vale do Aço, será intensificado o trabalho de preparação da grande festa dos patriotas regionais para recepcioná-lo, com a já anunciada primeira Motociata pela Liberdade, seguida de uma carreata.

Como os cavaleiros solicitaram participação na programação, também está sendo viabilizada uma Cavalgada, cuja concentração será em área próxima ao local do evento.

Motociclistas, Motoristas e Cavaleiros que quiserem participar da programação devem se cadastrar pela seguinte rede social @movaverdeamarelo