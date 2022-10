O presidente Jair Bolsonaro, disse ter dado uma faca com o seu nome entalhado, de presente, ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A declaração foi dada ontem à noite a repórteres em Brasília, após a confirmação do segundo turno entre o atual chefe do Executivo e Lula. As informações são do site Antagonista.

Ao falar sobre o episódio, o presidente Bolsonaro afirmou que Alexandre de Moraes “ficou meio apavorado” com o presente. “[Eu falei] ‘Não, fica tranquilo’. Eu tenho umas 200 facas para dar de presente”, acrescentou o presidente, que entrou em rota de colisão com o ministro diversas vezes nos últimos meses.

Bolsonaro disse ainda que “grande parte” dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do TSE não querem que ele seja reeleito. O presidente também mencionou que Moraes o convidou pessoalmente para a sua posse no TSE, mas que, durante o evento, o ministro fez um “discurso pesado”. Segundo o presidente da República, seria melhor não ter sido chamado para a solenidade. “Quem errou foi ele”, afirmou.