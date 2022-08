O presidente Jair Bolsonaro (PL) será entrevistado nesta segunda-feira (22) no Jornal Nacional, da TV Globo. A entrevista com o presidente, candidato a reeleição faz parte de uma série de conversas que tradicionalmente o jornal promove com candidatos à presidência nas semanas que antecedem as eleições.

Na última vez em que Bolsonaro esteve frente a frente com William Bonner e Renata Vasconcellos, ele ainda era candidato, em 2018.

A Globo convidou os cinco candidatos mais bem colocados na pesquisa divulgada pelo Datafolha em 28 de julho. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. Assim, na terça-feira (23), o convidado será Ciro Gomes, do PDT.

O terceiro a ser sabatinado, na quinta-feira (25), será Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A sexta-feira (26) foi reservada a Simone Tebet, que concorre pelo MDB.

PRESENÇA DE BOLSONARO

Após sorteio que aconteceu no início deste mês, a equipe do presidente Bolsonaro tinha solicitado que o programa fosse gravado no Palácio da Alvorada, afirmando que “em função da campanha e de compromissos assumidos anteriormente, a agenda presidencial impossibilita a ida ao RJ, no dia 22 de agosto”. Porém, a Globo negou, pelo pedido infringir as regras da sabatina.

A emissora considerou que o presidente não participaria da entrevista. Entretanto, a assessoria de Bolsonaro explicou que o e-mail relatava apenas a preferência do presidente em realizar a sabatina em Brasília, mas que isso não significava que o candidato não iria ao Rio de Janeiro para a entrevista.