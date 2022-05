A coordenação do Movimento Verde Amarelo Vale do Aço (Mova) confirmou para a próxima quinta-feira (26), a realização de motocarreata e cavalgada “Pela Liberdade”. Os eventos homenageiam o presidente Jair Bolsonaro, que cumpre agenda oficial, em Coronel Fabriciano, onde entregará 500 moradias populares no Residencial Buritis, no bairro São Vicente.

De acordo com a coordenação geral do Mova, as inscrições devem ser feitas pelas redes sociais (@movaverdeamarelo) e que detalhes como horário, local de concentração e itinerário dos eventos, serão definidos em sintonia com o cerimonial do Palácio do Planalto e informados posteriormente. “Por questão de segurança, estas e outras definições são discutidas com a equipe de cerimonial da Presidência da República, que desde domingo já está na região cuidando dos detalhes da visita”, afirmou Joel Souto, um dos coordenadores.

Ele informou ainda, que cerca de 2 mil veículos, entre motos e automóveis, já estão mobilizados para participarem da recepção ao presidente, e que, quem já se inscreveu não precisa fazer novo cadastramento. “Estamos preparando uma grande festa para receber o nosso presidente em sua segunda visita ao Vale do Aço. Serão momentos inesquecíveis para os patriotas”, encerrou Souto.

Compõem o Mova, os seguintes grupos conservadores regionais: Guerreiros Voluntários; B38 Vale do Aço; Cidadania, Política e Fé; Conservadorismo Ipatinga; Direita Minas Fabriciano; Ouvidoria Popular; Voz do Povo; Mulheres em Defesa da Família; Movimento Direita Leste; União Juventude Patriota; Frente Vale do Aço; Capelania Unicev; Novo Rumo e Associação Esperança em Ação.