O presidente Jair Bolsonaro lançou nesta segunda-feira (24) o aplicativo “Bolsonaro TV”, com a proposta de unificar um local para “visualizar todas as redes sociais da família Bolsonaro”. O novo meio de comunicação foi lançado a menos de 10 meses das eleições para unir os apoiadores do chefe do Executivo.

Até o momento, há publicações apenas do presidente nas plataformas Telegram, Instagram, YouTube e Twitter. Ao clicar em uma delas, o leitor tem as opções de abrir a respectiva rede social e acessar mais detalhes do conteúdo ou compartilhar o post por meio de outros aplicativos de troca de mensagens.

O presidente divulgou o aplicativo em seus perfis de rede social. Ele não deu mais informações sobre a “Bolsonaro TV” além de que é um “novo aplicativo de informações” e onde é possível fazer o download da ferramenta, disponível tanto no Android como no iOS.