Uma série de vídeos postados nas redes sociais na tarde dessa quarta-feira (26), informavam aos motoristas sobre a liberação de um desvio por estrada de terra, próximo ao local interditado na BR-381, na altura do km 321, em Nova Era. A notícia se espalhou rápido e gerou um aumento do fluxo de veículos no local. O desvio começou a ser aberto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit) ainda na manhã de ontem.

A divulgação dos vídeos nas redes sociais fez com que muitos motoristas se arriscassem a passar pelo local que ainda não está liberado para o tráfego de veículos pesados. O general Santos Filho, diretor-geral do Dnit, divulgou um vídeo falando sobre o início das obras com previsão para a liberação total do desvio em 15 dias.

“As equipes concentram os esforços na obra para restabelecer o tráfego no segmento por meio do desvio. Gostaria de ressaltar, a disponibilidade de recursos em crédito extraordinário do Governo Federal com intermédio do Ministério da Infraestrutura, e particularmente destacar o trabalho da Superintendência do Dnit em Minas Gerais, que desde o início vem trabalhando não só nesse incidente como todos os demais do Estado de Minas Gerais”, disse o general Santos Filho.

Veja o vídeo divulgado pelo Dnit, informando sobre os serviços emergenciais de construção do desvio pavimentado no km 321 da BR-381/MG, no município de Nova Era.