O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou ontem (14), em sua conta no Twitter, que equipe de técnicos do DNIT já iniciou a verificação e onde será feito o desvio na BR-381, no local dos 100 metros de pista que foram destruídos entre Antônio Dias e Nova Era, devido ao deslocamento do solo provocado pelas recentes chuvas. “A solução definitiva já está em estudo”, assegurou o ministro.

Segundo Tarcísio de Freitas, em seu twitt, “o maciço rompeu e continua se movimentando o que vai impedir, no momento, uma avaliação mais precisa da solução. As equipes de geotécnica estão no local e a diretriz é resolver o quanto antes”.

DESVIOS

No momento, saindo do Vale do Aço, dois desvios são possíveis. Um deles é pela MG-760 – a rodovia, no entanto, está em obras e com acesso dificultado. O outro desvio é pela BR-262, em Realeza. O motorista pode seguir pela BR-116 até Manhuaçu e continuar pela BR-262, até João Monlevade.

Para quem vem de Belo Horizonte ao Vale do Aço, uma outra opção é passar por São Domingos do Prata, Dionísio e Timóteo. São aproximadamente 35 km de estrada de chão. Não é permitido tráfego de carreta nesse trecho informado.