A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA), com apoio da Casa do Artesão Matizes, realizará ação de cadastramento para a Carteira Nacional do Artesão, nesta quinta-feira (23). O cadastramento será realizado mediante agendamento prévio, via telefone: 31 98601-8361.

Na quinta-feira, o atendimento será realizado de 8h às 17h, na sede da Casa do Artesão Matizes, localizada na avenida Macapá, n.º 6, Veneza, Ipatinga (próximo à moto-pista). Para participar do cadastramento, o interessado deverá portar: ao menos 1 peça acabada e outra inacabada (para fazer no local) de cada técnica ou material a ser cadastrada; Documento de identificação com foto; Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); comprovante de residência em seu nome ou anexar uma declaração de próprio punho no comprovante de residência; Documento de inscrição no PIS/Pasep; e login do gov.br.

O diretor-geral da ARMVA, João Luiz Teixeira Andrade, destaca a finalidade e os benefícios da Carteira Nacional do Artesão. “A Carteira Nacional do Artesão é um documento físico, válido em todo o território nacional, que formaliza a atividade artesanal. Os portadores têm acesso aos cursos de capacitação, feiras e eventos apoiados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede) e pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), bem como as ações dos Serviços em Inovação e Tecnologia (SebraeTec). Portanto, a carteira é muito importante para a formalização e identificação do artesão como profissional em todo o Brasil”, pontua João Luiz.