A divulgação dos números consolidados de emprego e desemprego formal na Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA) apresentou números positivos para o Município de Timóteo. Os dados do Novo Caged apontam a variação entre admissões e demissões no mês dezembro e o histórico ao longo do ano.

Desde janeiro de 2020, o uso do Sistema do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para parte das empresas, conforme estabelecido pela Portaria SEPRT nº 1.127, de 14/10/2019.

Em dezembro, a variação média entre o número de admissões e demissões nos quatro municípios que compõem a Região Metropolitana do Vale do Aço (Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga e Santana do Paraíso) foi de 0,02% considerando que o número de contratações foi de 4.341 e de desligamentos da ordem de 4.325. Por agrupamento de atividades econômicas a indústria gerou 233 empregos, o setor de serviços menos 215; o comércio teve saldo positivo de 154 empregos; a construção civil, 152 negativos; e a agropecuária, menos 4. A fonte das informações é o Novo Caged – SEPRT / ME, dados declarados até dezembro de 2021.

A variação anual referente ao número de pessoas empregadas nas cidades da RMVA, entre janeiro e dezembro de 2021, foi positiva. Em janeiro desse ano, Timóteo registrava o total de 15.007 pessoas empregadas e em dezembro esse montante era de 16.589 que gerou um saldo de 1.582, representando um percentual de 9,54%. Em Coronel Fabriciano, no primeiro mês do ano passado eram 13.575 pessoas empregadas e em dezembro, 14.462, gerando um saldo de 887 empregos, ou 6,13%; Ipatinga somava 59.309 pessoas empregadas em janeiro de 2021 e 65.269 em dezembro, com um saldo de 5.960 (9,13% de novos postos de trabalho); Santana do Paraíso eram 5002 em janeiro e 5067 em dezembro, com um saldo de 65 empregos (1,28%).

DESEMPENHO EM DEZEMBRO

Em Timóteo no último mês do ano de 2021 a variação relativa foi de 1,96% positivo, com 1.030 admissões e 711 desligamentos, resultando num saldo de movimentações de 319 empregos. No município os setores que tiveram saldo positivo na geração de empregos foram a indústria (394) e o comércio (15). Os setores de serviços (-72), construção (-14) e agropecuária (-4) foram impactados negativamente no mês de dezembro. Em 2020, o saldo de movimentações no mesmo mês foi de 265 entre contratações e desligamentos.

No demais município da RMVA o saldo de movimentações entre admissões e demissões em Ipatinga no mês de Dezembro de 2021 foi de menos 137, variação negativa de 0,21% (no mesmo mês em 2020 o saldo foi positivo de 62); em Coronel Fabriciano foi de 89 negativos, com uma variação relativa de menos 0,61% (em dezembro de 2020 foi de menos 44); em Santana do Paraíso foi de menos 77, ou 1,50% negativo (em 2020 foi de menos 22).