Dia 21 de setembro é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, e em Coronel Fabriciano, a data foi lembrada durante uma grande caminhada pelas ruas do Centro. Pelo menos 200 pessoas participaram das atividades na manhã desta quarta-feira. A data, bem como as atividades de conscientização, é um convite à toda população ao respeito aos direitos e inclusão da pessoa com deficiência.

“Ainda há muitos avanços a serem conquistados, mas não podemos deixar de comemorar. É uma data para ganhar as ruas e lembrar da importância de combater preconceitos e mostrar que a pessoa com deficiência pode ter uma vida normal se a sociedade não for capacitista e sim, apoiar para que ela possa desenvolver”, resume a secretária de Governança de Assistência Social, Letícia Godinho.

Em Fabriciano, as atividades foram organizadas pela prefeitura em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Também foram parceiros da programação, as Secretarias de Governança da Saúde; Educacional e Cultura; de Assistência Social; Apae de Fabriciano e de Timóteo; Programa Mexa-se – promoção de hábitos de vida saudável e Unileste-MG.

“Ainda há muito a ser feito, mas seguimos avançando. E é um momento importante para mostrar os serviços disponíveis e o que vem sendo feito para trazer mais qualidade de vida e autonomia para a pessoa com a deficiência”, explica Roberta Lage, fisioterapeuta do Serviço Especializado em Reabilitação de Deficiência Intelectual (Serdi).

O encerramento da caminhada foi na Praça da Estação, onde estavam montadas tendas com informações sobre os serviços prestados pelo município, como o Cras Itinerante e ainda Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual do Unileste, que permitiu aos presentes experienciar e refletir situações cotidianas de pessoas com deficiência. Também houve um aulão de ginástica e dança adaptada com a equipe do Mexa-se.

SERVIÇOS E APOIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Em Fabriciano, a inclusão da pessoa com deficiência é realizada por meio de políticas públicas nas mais diversas áreas. Os prédios públicos já entregues ou em construção contam com acessibilidade; eventos públicos contam com acessibilidade e tradução em LIBRAS entre outros.

Na educação, a rede municipal conta com profissionais preparados e equipes de apoio para acompanhar o aluno com necessidades especiais dentro do ensino regular. Na saúde, além do Serdi, o município conta com o Núcleo de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSI) e demais serviços na rede municipal. Na Assistência Social, os profissionais oferecem suporte e orientação para assegurar o cumprimento dos direitos da pessoa com deficiência e ainda fazem o encaminhamento para serviços complementares ofertados na rede de apoio, por entidades conveniadas.

DEFICIÊNCIA E LEGISLAÇÃO

A Lei 13.146 de julho de 2015 representou um grande marco na luta das pessoas com deficiência e instituiu a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). De acordo com essa lei, passou a ser crime praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência.

Também passou a ser proibido abandonar pessoas com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres e apropriar-se de ou desviar bens e proventos (pensão, benefícios, remuneração etc) de pessoas com deficiência.