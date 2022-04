A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) lançaram a tradicional campanha Amor Premiado 2022, que contempla o Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças. Ao todo, serão sorteados R$ 20 mil em vales-compra nesta edição.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, informou que os lojistas interessados em fazer a adesão da sua empresa já podem procurar o setor comercial das entidades pelo número de telefone (31) 3828-5151. “As lojistas que fizerem a adesão à campanha Amor Premiado receberão os cupons e cartazes de divulgação. Essa é uma boa oportunidade para os lojistas presentearem seus clientes que valorizam o seu estabelecimento, fazendo compras nele”, pontuou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, explicou que os vales-compra poderão ser utilizados pelos ganhadores em qualquer uma das empresas participantes da campanha Amor Premiado 2022.

“Esta edição contará com o sorteio de R$ 20 mil em vales-compra (R$ 5 mil para cada data comemorativa, distribuídos em 4 prêmios de R$ 1 mil e 2 prêmios de R$ 500). Além disso, os funcionários das empresas responsáveis pela venda do cupom sorteado receberão como prêmio um vale-compra de R$ 200 para gastar em uma das empresas participantes da campanha. Vale destacar que o valor da compra do cliente para distribuição do cupom fica a critério da empresa associada participante, que poderá recomprar cupons numerados da campanha”, concluiu.