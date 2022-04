O programa VOU (Voluntários Usiminas), consciente do seu papel de estimular ações que conectem o público interno e a comunidade, organizou uma campanha para orientar os colaboradores da companhia e os moradores das regiões, onde a empresa atua, para explicar sobre a importância de destinar parte do Imposto de Renda (IR) a projetos sociais.

De acordo com as regras da Receita Federal, todo contribuinte que opte pela declaração completa, pode destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais aprovados no FIA – Fundo da Infância e Adolescência ou no Fundo do Idoso. Com uma ação simples e segura, é possível contribuir diretamente com iniciativas que beneficiarão crianças, jovens e idosos. Além de ser uma oportunidade de exercer a solidariedade e escolher o fim de parte do IR a ser pago.

A destinação desse imposto é um benefício fiscal garantido por lei, sendo possível doar até 8% do tributo devido para iniciativas sociais, culturais e esportivas, e também a projetos ligados à área da oncologia e da pessoa com deficiência.

Para esclarecer as dúvidas e saber mais detalhes de como fazer o envio dos recursos, confira as informações disponíveis no site do VOU: www.voluntariosusiminas.com.