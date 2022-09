A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga lançaram a campanha Natal Premiado 2022. Os empresários interessados já podem fazer a adesão da sua empresa.

Nesta edição serão sorteados 15 prêmios para os consumidores, dentre eles, uma motocicleta Honda Pop 110i, duas TV’s de Led 32’ e 12 vales-compra no valor de R$ 1.000. Já o comerciário que realizou a venda para o consumidor premiado receberá um voucher com valor específico de acordo com o cupom sorteado. Aquele que efetuar a venda para o consumidor ganhador da moto 0km, receberá R$ 500 em vale-compra, para os comerciários que venderem para os ganhadores das TV’s de Led (R$ 400) e para os comerciários que efetuarem a venda para os ganhadores dos vales-compra (R$ 300).

Para garantir a premiação, todos os comerciários devem preencher seus nomes nos cupons que serão repassados aos consumidores. Vale ressaltar que os vales-compra sorteados para os consumidores e comerciários poderão ser utilizados em qualquer uma das empresas participantes da campanha Natal Premiado Aciapi-CDL 2022.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, destaca que o objetivo da campanha Natal Premiado é oferecer uma oportunidade para o empresário presentear o seu cliente, que está sempre dando preferência para seu estabelecimento. “O período natalino é muito importante para o comércio, que costuma registrar bons resultados de vendas nessa época do ano. Até a véspera de Natal, muitos consumidores vão às ruas comprar seu presente. Diante disso, preparamos essa campanha especial. Contamos com o apoio e engajamento de todos os lojistas”, afirmou.

ADESÃO

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, informa que os lojistas que aderirem à campanha Natal Premiado 2022 receberão um kit com cupons para serem distribuídos para os clientes, além de cartazes de divulgação. “Os interessados podem ligar para o telefone (31) 3828-5151 e falar com os representantes do setor comercial da Aciapi-CDL para adquirir o seu kit. A nossa expectativa é que milhares de consumidores participem da campanha, que será um sucesso mais uma vez”, concluiu.