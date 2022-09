Há uma semana das eleições, os 5 candidatos à deputado federal e os 10 candidatos à deputado estadual mais lembrados pelas entidades que compõe a Agenda de Convergência para o Desenvolvimento do Vale do Aço (ACVA) participaram nessa segunda-feira (26), no auditório do Centro Integrado Sesi – Senai – Fiemg, em Ipatinga, da etapa final da Campanha “Voto Vale”.

A iniciativa do eixo Sustentabilidade, por meio do projeto Representatividade, tem o objetivo de fortalecer a Região Metropolitana do Vale do Aço no cenário nacional, elegendo representantes políticos compromissados, além de envolver a sociedade com as agendas públicas.

De forma organizada e democrática cada candidato teve 5 minutos para apresentar sua proposta de trabalho e propor apoio às ações da Agenda de Convergência nos eixos estruturadores: Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança, Competitividade e Sustentabilidade.

“Cada membro/entidade da Agenda de Convergência, ouviu sua base ou diretoria, na última semana. Os nomes mais citados, por meio de Pesquisa aplicada pelo comitê gestor da Campanha “Voto Vale”, foram convidados a participar conosco desse momento importante para o cenário político regional”, justificou Flaviano Gaggiato, coordenador da Agenda de Convergência.

O encontro objetivou a ampliação legítima da quantidade e da qualidade de representantes da região no poder legislativo estadual e federal, reforçando a importância do voto consciente em candidatos ficha limpa e comprometidos a apoiar os projetos prioritários definidos pela Agenda de Convergência.

De acordo com Luciano Araújo, coordenador da Campanha e mediador do evento, a meta é eleger nas eleições do dia 2 de outubro, pelo menos quatro candidatos à deputado estadual com mais de 30% dos votos no Vale do Aço e dois candidatos à deputado federal com mais de 30% dos votos na região, contribuindo para a diminuição dos votos nulos e brancos e o aumento de eleitores que vão à urna.

“Seguimos os critérios estabelecidos, foi um encontro democrático e uma oportunidade de os candidatos conhecerem melhor a Agenda de Convergência, a fim de ampliar a visão de que poder público e privado juntos podem contribuir para um Vale do Aço melhor para se viver e produzir”, endossou.

Fabrício Fernandes, coordenador do eixo Competitividade e gerente Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae MG, elogiou a iniciativa que vai de encontro ao desenvolvimento do Vale do Aço.

“Achei importante a clareza das informações, principalmente o método que foi utilizado para seleção dos candidatos, a explanação sobre a Agenda de Convergência que precisa ser cada vez mais compreendida pela população, além da oportunidade aos candidatos de apresentarem suas propostas e assinarem o termo de compromisso com a Agenda, com foco na visão de futuro da mesma”, opinou.

O presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Luiz Henrique Alves, em nome da entidade, elogiou o evento.

“Tivemos um comparecimento muito bom dos candidatos, que puderam apresentar suas propostas e projetos para a região, além de firmarem o compromisso com as entidades. É importante elegermos candidatos da região que têm compromisso e que vão, depois de eleitos, continuar trazendo resultados para Ipatinga e todo Vale do Aço”, pontuou.

CANDIDATOS

Na oportunidade, todos os candidatos assinaram um termo de compromisso com a Agenda de Convergência. “Caso eleitos, esses candidatos terão um compromisso com a Agenda. Cobraremos uma atuação focada em resultados efetivos e focados no aumento de competitividade e sustentabilidade dos nossos municípios baseados nas propostas de desenvolvimento elencadas, coletivamente, por lideranças, especialistas e comunidade no Fórum Vale do Aço 2030 – O futuro que queremos”, justificou Luciano Araújo, coordenador da Campanha “Voto Vale”.

Informações sobre a Agenda de Convergência e a campanha “Voto Vale” através do site www.agendadeconvergenciamg.org.br/