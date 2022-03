Um cachorro caramelo chamou atenção de uma equipe da Polícia Militar (PM) quando deitou no chão ao lado de dois suspeitos durante uma abordagem, no domingo (6), em Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com o policial Tiago Wendrechoviski, ao ver os homens sendo revistados, com as mãos algemadas no chão, o cão de rua também deitou e encolheu as patas. Diante do comportamento diferente, a equipe decidiu fotografar a cena, que viralizou na internet.

“Achei que o cachorro foi bem parceiro dos caras. Foi estranho, porque ele não conhecia eles, mas se compadeceu e deitou do lado dos caras”, disse o policial.

O policial informou que em Itaperuçu não há nenhum serviço de canil do município, por isso, o simpático cachorro não foi recolhido e foi embora.

“Foi bem incomum, algo raro de acontecer. Por isso eu tirei a foto, que depois vazou de um grupo fechado e viralizou. Uma situação boa para descontrair”, contou.

Fonte: Terra Brasil Notícias