Minas Gerais é o segundo Estado do Brasil com o maior número de imóveis financiados pelo Programa Casa Verde e Amarela. Ao todo, o Estado abriga 154.044 concessões de créditos imobiliários realizadas entre o início de 2019 até junho de 2022. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Regional, responsável pela gestão do programa.

Em todo o Brasil, o Casa Verde e Amarela foi responsável pelo subsídio de 1.411.768 moradias no mesmo período.

Considerando a soma de seus quatro estados integrantes: Espírito Santo; Minas Gerais; Rio de Janeiro; e São Paulo, a Região Sudeste ocupa o primeiro lugar no ranking de financiamentos pelo programa. Foram 658.916 concessões de créditos nestes três anos.

São Paulo concentra a maior parte das concessões de crédito em todo Brasil. O estado é o mais numeroso em financiamentos imobiliários com a utilização de recursos do Casa Verde e Amarela. Ao todo, são 418.348 moradias adquiridas.

O Rio de Janeiro figura como o terceiro da região a mais abrigar moradias subsidiadas pelo Casa Verde e Amarela. Ao todo, o estado detém 74.834 destes imóveis. O Espírito Santo ocupa a última posição do Sudeste, onde 11.690 imóveis foram adquiridos com base nos créditos do programa.

O Casa Verde e Amarela também prioriza a regularização fundiária, atendendo a dois públicos: urbano e rural. Eles são estratificados de acordo com a faixa salarial, partindo de uma renda de R$ 2.400 por mês a R$ 8 mil no caso de financiamentos urbanos; e R$ 29 mil anuais a R$ 96 mil anuais para o financiamento rural.

PÚBLICO-ALVO

O financiamento imobiliário para regiões urbanas atende a três perfis financeiros: Urbano 1 – renda mensal até R$ 2.400 mil; Urbano 2 – renda de R$ 2.400,01 a R$ 4.400 mil; e Urbano 3 — renda entre R$ 4.400,01 e R$ 8 mil.

O público que tem interesse em adquirir um imóvel rural também está inserido em três grupos: Rural 1 – renda bruta familiar anual até R$ 29 mil; Rural 2 – renda anual entre R$ 29.000,01 e R$ 52.800,00 mil; e Rural 3 – renda familiar anual entre R$ 52.800,01 até R$ 96 mil.

As famílias em situação de risco e vulnerabilidade, aquelas comandadas por mulheres e as integradas por pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes terão prioridade sobre as demais categorias para acessar o programa.

FINANCIAMENTO

As famílias interessadas devem procurar diretamente as construtoras credenciadas e os bancos operadores para solicitar o financiamento imobiliário por meio do Programa Casa Verde e Amarela.

O cálculo dos juros leva em consideração a faixa de renda do beneficiário e a localização do imóvel, variando entre estes dois fatores.

Por exemplo, pessoas das regiões Norte e Nordeste que sejam cotistas do FGTS contam com taxa de juros de 4,25%. Para as demais regiões, aplica-se a este mesmo público-alvo juros de 4,5%.