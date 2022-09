A Cenibra anunciou hoje (6) a abertura das inscrições para o Programa Profissional do Futuro – Estágio Cenibra 2023. A iniciativa oferece oportunidades de estágio em diversos setores da empresa para estudantes de graduação e cursos técnicos, tanto na fábrica, em Belo Oriente (MG), como nas Regionais Florestais Rio Doce, Guanhães e Nova Era.

Poderão participar do processo seletivo estudantes matriculados nos cursos durante o período de contrato de estágio, com formação prevista entre 2023 e 2024, preferencialmente. Os interessados deverão ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. A seleção dos candidatos será 100% virtual.

Serão ofertadas vagas para atuação nas áreas Industrial, Florestal e Administrativa. O início do estágio será em janeiro/2023, com duração de até dois anos. Haverá vagas extensivas a pessoas com deficiência.

Para se candidatar e obter mais informações sobre os cursos disponíveis, o estudante deve acessar o site www.cenibra.com.br, clicar em “Estágio Cenibra 2023”, ler o regulamento e escolher a vaga pela qual tem interesse.

Após a inscrição, os candidatos serão submetidos às etapas de avaliações, quando receberão testes personalizados por meio da plataforma e serão identificados de acordo com os perfis de maior aderência à cultura da Empresa. Posteriormente, os classificados entrarão na fase de pré-seleção e serão entrevistados via videoconferência. Os aprovados passarão pelas etapas de documentação e contratação.

BENEFÍCIOS

A Cenibra oferece diversos benefícios, tais como: bolsa auxílio-estudante, transporte seletivo para as cidades da região, uniforme, seguro obrigatório e alimentação. Ao longo do estágio, será disponibilizada aos estudantes uma série de treinamentos do Programa de Desenvolvimento da Universidade Corporativa Cenibra (UCC), o que favorecerá a ampliação dos conhecimentos, novas habilidades e atitudes e promoverá o crescimento pessoal e profissional.

Para a estudante Yanka Queiroga Barrosa, estagiar na Cenibra tem sido uma oportunidade “única e maravilhosa” que a auxiliou a definir em qual área pretende atua após a graduação. “O estágio tem me ajudado a colocar em prática o que está sendo ensinado na faculdade e ter uma noção de como o mercado de trabalho e uma empresa funcionam. Além disso, me orientou a decidir qual área da Administração eu quero seguir, que era uma dúvida que tinha desde o início do curso superior”, explica.

O estagiário Thiago Júnio Santos Gomes é grato à Empresa por ter lhe proporcionado não só uma experiência profissional, mas de vida. “Fico contente em ver a admiração e reconhecimento das pessoas pela ética e excelência da Cenibra. Muito além do que eu imaginava, a Empresa nos torna não só melhores profissionais, mas também melhores cidadãos”, ressalta.

INSTITUCIONAL

Sediada em Belo Oriente, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra, é uma das grandes produtoras mundiais de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto. A empresa está presente em 54 municípios de Minas Gerais. Além dos impostos que recolhe e dos empregos que gera, a Cenibra desenvolve inúmeros programas que visam elevar os níveis de qualidade de vida das populações vizinhas.