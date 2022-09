Resultado da parceria entre Brasil e Japão, a Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra, celebra nesta terça-feira (13), 49 anos de existência. A empresa foi fundada em 1973 para produzir celulose a partir do eucalipto. Desde então, tornou-se respeitada no cenário nacional e internacional, sendo referência no equilíbrio entre a produção de alta qualidade, na conservação dos recursos naturais, na valorização do ser humano e no desenvolvimento socioeconômico.

A Cenibra iniciou as comemorações de aniversário ainda no mês passado, quando ofereceu o tradicional almoço de integração para os empregados das Regionais Florestais. As festividades se estenderam nos dias seguintes, culminando no baile de homenagens aos empregados com 10, 20, 30 e 40 anos de Empresa, realizado na última sexta-feira (9).

No almoço de integração da fábrica, o diretor-presidente, Kazuhiko Kamada, fez um discurso para os empregados e destacou a importância da segurança para a Cenibra alcançar resultados positivos. “Se todos estão aqui presentes hoje para celebrar esta data, é porque tiveram cuidado com a segurança. A segurança deve estar em primeiro lugar. Não devemos nos esforçar além do nosso limite”, explicou.

A EMPRESA

A Cenibra opera com uma unidade industrial no município de Belo Oriente (MG), onde estão instaladas duas linhas de produção de celulose branqueada de fibra curta de eucalipto e capacidade de fabricação de 1.200.000 toneladas/ano. A empresa gera cerca de 7.500 empregos diretos e indiretos.

Possui três regionais de manejo florestal no estado de Minas Gerais (Guanhães, Nova Era e Rio Doce); um terminal portuário especializado (Portocel), em Barra do Riacho (ES), com participação acionária de 49%; e um escritório corporativo e comercial em Belo Horizonte.

Maneja uma área total de 254.070,53 hectares em 54 municípios, sendo 131.092,57 hectares de plantio comercial (eucalipto), 105.730,95 hectares de Área de Preservação Permanente, Reserva Legal e Vegetação Nativa e 17.247,01 hectares destinados à infraestrutura e outros.

Dentre as áreas de vegetação nativa, destaca-se a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda Macedônia. Localizada à margem direita do Rio Doce, no município de Ipaba (MG), a Fazenda é um dos principais remanescentes de Mata Atlântica no estado e abriga o pioneiro Projeto de Reintrodução de Aves Silvestres Ameaçadas de Extinção, o Projeto Mutum.

A empresa também conta com o Instituto Cenibra, entidade social que prioriza o desenvolvimento integrado dos municípios de atuação, por meio de ações determinadas a partir da dispersão geográfica da base territorial, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a vocação econômica e a identidade cultural das comunidades.

Além disso, para fomentar atividades socioculturais e esportivas em Belo Oriente e região, a Cenibra construiu o Parque Multifuncional, um amplo espaço de área verde com trilha ecológica interpretativa, pista de caminhada, galpão para eventos e seminários, estrutura para desenvolvimento de projetos sociais, área de lazer e prática esportiva, além de um Complexo Cultural, composto por biblioteca, galeria de artes e anfiteatro.