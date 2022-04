A Cenibra deu início às inscrições para o Programa Jovem Aprendiz – 2º Semestre/2022, iniciativa realizada em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais (Senai-MG) de Ipatinga. A partir da conciliação do conhecimento teórico com o prático, o programa tem como objetivo qualificar estudantes, por meio da primeira experiência profissional.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.senaimg.com.br, até o dia 30 de Abril. Serão oferecidos cursos de Aprendizagem Industrial, na área Auxiliar de Logística.

Podem se inscrever jovens que tenham pelo menos 18 anos até o fim do curso de aprendizagem. O candidato precisa ter concluído o Ensino Fundamental no ato da matrícula, estar cursando o Ensino Médio ou já ter concluído o Ensino Médio ou equivalente na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O limite de idade para os estudantes é de 23 anos, desde que concluam o curso antes de completar 24 anos. Será dada prioridade para Pessoas com Deficiência (PcD) e jovens residentes no município de Belo Oriente.

Os benefícios oferecidos pela Cenibra são, carteira assinada, bolsa de meio salário mínimo, FGTS, INSS, férias, 13º salário e vale-transporte. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (31) 3829-5311 e 3829-5994.