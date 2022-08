A Cenibra Logística, subsidiária da Cenibra, está oferecendo oportunidades de trabalho para diversos profissionais. Estão disponíveis vagas para motorista de carreta, motorista de transporte coletivo, motorista de caminhão, operador de empilhadeira, auxiliar de serviços e mecânico/eletricista para oficina.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site www.cenibra.com.br, clicar em “Oportunidades na Cenibra Logística” na página principal e fazer o cadastro na vaga desejada.

A diversidade e a inclusão fazem parte da política da empresa. Por isso, no processo seletivo, será dada prioridade a perfis diversos de raça, gênero, orientação sexual, pessoas com deficiência e pessoas acima de 50 anos.

Os candidatos devem estar atentos às atribuições do cargo e ao tipo de vaga para qual está concorrendo: temporário, fixo e formação de banco de talentos. As vagas são para atuar no Vale do Aço.

HISTÓRICO

A Cenibra Logística foi fundada em maio de 2002 com objetivo de atender a uma necessidade operacional da Celulose Nipo-Brasileira S.A. – Cenibra, na prestação de serviço especializado em movimentação, carregamento de celulose no armazém e serviços de almoxarifado.

Ao longo dos anos, a empresa incorporou novas atividades, destacando-se os serviços de movimentação de resíduos industriais, locação de veículos, transporte de materiais e pessoal nas Regionais Florestais, movimentação ferroviária e movimentação de madeira no pátio da Unidade Industrial, gestão do posto de combustível e almoxarifados regionais.