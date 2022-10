A Cenibra marcou presença com estande e apresentação de trabalhos técnicos em diversas áreas, na 54ª edição do Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel, que aconteceu entre os dias 4 e 6 de outubro, no Transamérica Expo Center, em São Paulo. O evento, promovido pela Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP), reuniu os principais fabricantes e fornecedores da indústria de base florestal para debater os mais modernos incrementos tecnológicos e as melhores práticas de governança ambiental, social e corporativa (ESG).

Presidido pelo diretor industrial e técnico da Cenibra, Júlio César Tôrres Ribeiro, o congresso trouxe como tema central “Celulose e Papel: Meio ambiente, Sociedade, Governança e Inovação”. Júlio destacou o propósito de aliar a apresentação dos mais modernos incrementos tecnológicos ao compartilhamento de informações sobre as práticas ESG.

“Quando falamos de ações no âmbito ESG, podemos constatar que a experiência prática da indústria de base florestal vem de longa data. Os indicadores de sustentabilidade que mensuram os trabalhos realizados em diferentes frentes demonstram e comprovam o escopo abrangente no qual já atuamos e no qual pautamos as mudanças almejadas para o futuro. O evento deste ano reflete uma grande oportunidade para nos debruçarmos sobre o tema e até mesmo para sermos referência para empresas que estão ingressando nesta temática, ressaltando que o know-how de décadas, baseado em práticas sustentáveis, abre espaço para intercâmbio com outros segmentos”, explicou.

A indústria de celulose e papel desponta como um dos principais representantes do setor de árvores plantadas, que hoje já atua como protagonista da preservação ambiental. “O Brasil é líder mundial na produção de celulose de mercado e isso se deve à sua alta competitividade frente aos outros países fabricantes. Os vários usos que a celulose está encontrando, não só na indústria do papel como em outros mercados diversos, a exemplo de vestimentas, alimentos e cosméticos, comprovam seu crescimento e sua importância para o País e para o mundo”, afirmou Agostinho Monsserrocco, presidente da Oji Papéis.

Flávio Hirotaka Mine, especialista do Departamento de Manutenção da Cenibra, foi um dos ganhadores do “Prêmio ABTCP – Destaques do Setor 2022”, reconhecimento dado aos fabricantes e fornecedores da indústria de celulose e papel do Brasil que se destacaram neste ano. Flávio conquistou o prêmio na “Categoria Inovação”.

Participaram, ainda, como palestrantes do Congresso os empregados da Cenibra: Leonardo Souza de Caux, Yasushi Saito, Adaiane Brandão Barcelos da Silva, Walaston Martins de Souza, Leonardo Alexandre Ramos, Sandra Maria Henrique, Bruno Ferraz Martins, Marcus Vinícius Gomes Veloso e José Márcio Quintão Moreira.