A Cenibra estará presente no evento “Start: Feira de Tecnologia e Inovação de São Gonçalo do Rio Abaixo”, cujo propósito é reunir moradores, empreendedores, estudantes e agentes públicos na busca de soluções inovadoras que impactem na qualidade de vida das cidades com menos de 20 mil habitantes.

Segundo os idealizadores, a feira fará de São Gonçalo do Rio Abaixo uma referência na criação de políticas públicas de inovação e no desenvolvimento de cidades inteligentes no Estado de Minas Gerais. Será o primeiro evento do tipo realizado no Brasil.

Os participantes poderão conhecer um pouco mais do processo produtivo da Cenibra e da utilidade da celulose no dia a dia das pessoas. A Empresa é uma das maiores geradoras de emprego e renda no Leste de Minas Gerais.

A programação da feira contará com palestras e workshops, que abordarão temas como desenvolvimento econômico, mobilidade urbana, saneamento, eficiência energética, assistência social, empreendedorismo, educação, inovação, agricultura inteligente, meio ambiente, segurança pública, cultura, turismo e saúde.

Empreendedores, representantes de startups de inovação, acadêmicos e gestores públicos estarão nos ambientes temáticos para discutir soluções e propostas sustentáveis de fomento ao desenvolvimento socioeconômico dos pequenos municípios.

O “Start” acontecerá no dia 1º de julho, das 14h às 20h, e no dia 02/07, das 8h às 20h, na Escola Municipal de Tempo Integral Ioleide Aparecida Pessoa Araújo. O evento é uma iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo e do Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH).