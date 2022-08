Entre os dias 15 e 19 de agosto, a Cenibra realizou mais uma edição da Semana do Compliance, evento promovido para reafirmar as boas práticas nas relações internas e externas dos empregados com fornecedores, parceiros, comunidades e poderes públicos. Com o tema “Seja Compliance”, a campanha teve como lema “Faça a coisa certa do jeito certo” e contou com atividades que ressaltaram a importância da integridade nos negócios.

Compliance é um termo que vem do inglês (“To Comply”) e significa estar em conformidade com leis, regulamentos e normativos externos e internos. As políticas de Compliance surgiram de uma demanda da sociedade por mais transparência e ética nas relações das organizações com o poder público e as comunidades.

O Programa de Compliance da Cenibra visa garantir que o conjunto de políticas, normas, disciplinas e procedimentos seja cumprido por todos, bem como prevenir, detectar e corrigir os problemas, incluindo ocorrências comportamentais que afetam o ambiente de trabalho.

Durante a Semana do Compliance, a empresa promoveu palestras, divulgou materiais informativos e distribuir brindes alusivos à campanha para cerca de 4.700 empregados, na fábrica e nas regionais florestais.

Uma das atividades da semana foi a live “Compliance nas relações”, ministrada por Denise Delboni, coordenadora do GVLaw – Gestão de Pessoas e Compliance Trabalhista. O objetivo da apresentação foi renovar e manter a conscientização dos participantes quanto às principais questões relacionadas aos valores e comportamentos desejados pela Cenibra, bem como sobre os riscos decorrentes de sua inobservância, com impactos sobre imagem, reputação e resultados pretendidos.

De acordo com a palestrante, a tendência no mundo dos negócios é tolerar cada vez menos atos que comprometam a imagem e a reputação da organização. “Os consumidores estão cada vez mais atentos a como as empresas se portam no mercado. Por isso, a governança deve ser exercida com transparência e está diretamente associada à ideia de diretrizes e estratégias”, ressaltou.

Na abertura da live, o diretor-presidente da Cenibra, Kazuhiko Kamada, destacou que o Compliance é algo que deve estar presente no dia a dia de todos os empregados. “Não é algo que apenas uma pessoa faz. Todos devem participar. Precisamos pensar de forma mais simples e ter o entendimento do que é o normal. E o que é normal? É fazer algo que não desagrade às pessoas”, explicou.

O diretor-presidente fez um apelo a todos os empregados para que não tenham receio em denunciar más condutas. “Peço a todos que tenham a capacidade de perceber que algo não está em conformidade com as boas práticas. Se notarem algo estranho, então quer dizer não está normal. Não vamos pensar que você vai ficar em uma situação ruim se fizer uma denúncia. A empresa protege as pessoas que passam as informações de não conformidade. Vamos participar e ajudar”, conclamou.