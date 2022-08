Começa nesta segunda-feira (1º), a coleta dos dados do Censo do IBGE 2022 em todo o país. A pesquisa conta com ferramentas que ajudam os moradores a não caírem em golpes e garante a segurança de todos. Além de uniformizados e devidamente identificados, os recenseadores têm um QRCode no crachá, pelo qual é possível comprovar a identidade.

Para acessar o cadastro do profissional junto ao IBGE basta apontar a câmera do celular para o código no crachá, que estará no colete do agente, e aparelho irá direcionar para uma página no site do instituto.

A superintendente do Censo em Minas, Maria Antônia Esteves, explica que o morador que quiser identificar o recenseador mas não quiser se aproximar pode responder ao questionário pelo 0800 721 8181. Neste caso, o número de identificação e o nome do agente deverão ser passados ao atendente. Além disso, o acesso também estará disponível pelo site.

TRAJE

Fazem parte do uniforme oficial do IBGE um boné azul, com a aba amarela e os dizeres “Censo 2022” em branco, um colete azul do IBGE e um crachá de identificação com nome, foto, número de identificação, QRCode. Além disso, todos carregam o DMC (dispositivo móvel de coleta).

O engenheiro Gustavo Guimarães Carvalho participou nesta segunda-feira de uma simulação de abordagem dos recenseadores. Ele mora em um apartamento do bairro Cruzeiro, na região Centro-sul de BH, e foi chamado pelo interfone.

“É fundamental para o país conhecer melhor a sua população, onde vive, a faixa etária, e todas as outras informações que o censo coleta. Todas elas são muito importantes e a gente como cidadão tem que contribuir fornecendo essas informações para que a gente conheça melhor a nossa realidade”, disse.

COLETA DE DADOS

A superintendente explica que o instituto enfrenta diversas barreiras durante a fase inicial da pesquisa. Entre elas estão a recusa das pessoas em responder o censo, a dificuldade de acesso, a falta de pessoal e a gestão de recursos.

Para evitar o desfalque de informações, além das abordagens presenciais e pelo telefone, o IBGE lançou o autopreenchimento. “Se o recenseador chegar em uma residência e o morador não puder responder naquele momento, um e-ticket é gerado e, por ele, a pessoa pode responder ao questionamento pela internet”, disse Esteves.

O ticket tem duração de sete dias e caso o prazo vença é necessário que o recenseador vá até o local e gere outro documento.

Com informações do Hoje Em Dia