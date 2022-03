O Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual – CER II, localizado no Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), iniciou na segunda-feira (21), a entrega de 40 próteses, sem custo, a crianças, jovens, adultos e idosos com deficiência física das microrregiões de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Caratinga. Os dispositivos foram fabricados a partir das medidas e necessidades funcionais de cada paciente para ajudá-los a terem mais qualidade de vida.

Conforme o enfermeiro e coordenador do CER II, Diogo Emerick, durante as entregas, cada pessoa que irá receber o equipamento também realizará uma prova final do dispositivo. “É extremamente gratificante fazer a entrega desses equipamentos personalizados, com as adaptações individualizadas, tão importantes para a reabilitação dos pacientes. Caso seja observada a necessidade de ajustes e/ou correções, a empresa fabricante contratada estará de prontidão, no campus do Unileste, para as alterações”, destacou, informando ainda que após o recebimento dos equipamentos, os pacientes continuam seus tratamentos na unidade.

ATENDIMENTOS

Para ter acesso aos serviços gratuitos oferecidos pelo CER II, é preciso solicitar Encaminhamento ou Tratamento Fora de Domicílio – TFD na Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência da pessoa com deficiência; anexar cópias de documentos de identificação, Cartão SUS e comprovante de residência e entregar no Serviço de Autorização Médica (SAM) de Ipatinga – MG ou na Secretaria de Saúde do município. Em seguida, a solicitação é encaminhada ao CER II, o qual agenda e comunica a avaliação do paciente para autorização e início do tratamento.

O CER II

O Centro Especializado em Reabilitação Física e Visual – CER II, alinhado à Política Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e suas Diretrizes, atende gratuitamente pacientes com deficiência física, motoras, sensoriais e visuais, encaminhados pelos serviços públicos de saúde de mais de 80 municípios provenientes das microrregiões de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Caratinga. Para as microrregiões de Governador Valadares, Mantena, Resplendor, Santa Maria do Suaçuí e São João Evangelista é ofertada apenas a reabilitação visual.

Os atendimentos terapêuticos e solicitações de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção são prestados e acompanhados por uma equipe multidisciplinar que se dedica à avaliação, prescrição, preparação e tratamento especializado para cada paciente. Entre os serviços oferecidos estão: avaliação e acompanhamento oftalmológico, ortopédico e neurológico; atendimento psicológico; assistência de enfermagem e social; fisioterapia; fonoaudiologia; pedagogia; treinamento de orientação e mobilidade; terapia ocupacional, concessão e manutenção de tecnologia assistida.

O Centro Especializado está localizado no Unileste, campus Ipatinga: rua Bárbara Heliodora, 725, Bairro Bom Retiro. Para mais informações entre em contato pelo telefone (31) 3846-5585.