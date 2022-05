O Parque Ipanema, em Ipatinga, voltou a ser palco de grande confraternização dos moradores e visitantes de cidades vizinhas. Em comemoração aos 58 anos do município, a prefeitura preparou uma grande festa com diversos shows, 1,5 tonelada de bolo comemorativo, mutirão de cidadania e reverências especiais à história da cidade.

De acordo com dados da Sescon (Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã), entre os dias 27 de abril e 1º de maio cerca de 60 mil pessoas passaram pelo Parque Ipanema, palco principal dos festejos do 58º aniversário de Ipatinga.

Após dois anos de restrições sanitárias impostas pela pandemia de Coronavírus, a cidade vivenciou dias especiais e históricos para celebar a sua emancipação político-administrativa.

O sucesso das comemorações do 58º aniversário de Ipatinga já havia sido sinalizado com eventos realizados nos últimos dias. O Pescando no Parque, no dia 10 de abril, e o Festival da Banana, em 23 e 24 de abril, na comunidade de Pedra Branca; o Festival de Cinema Infantil Casa Cult, no pier do Parque, entre os dias 21 e 24; as incríveis acrobacias da Esquadrilha da Fumaça, no dia 23; a partida entre Ipatinga e Tupi, na noite de quarta-feira (27), com vitória da equipe local por 2 a 0, valendo pela primeira rodada do Módulo II do Campeonato Mineiro.

TIMÓTEO COMEMORA SUCESSO DE PÚBLICO

A missa realizada na noite de domingo na Praça 29 de Abril, seguida de show com os integrantes da bateria da escola de samba Império da Sede, fechou com chave de ouro as comemorações em homenagem aos 58 anos de Timóteo. O mês de Abril foi repleto de atrações. Ao todo foram cerca de 25 apresentações artísticas e musicais, movimentando não só a vida cultural de Timóteo, mas a econômica também.

Após dois anos sem realizar a festa em virtude da pandemia por Covid-19, a atual gestão do Município decidiu inovar ao realizar a festa de forma descentralizada nos cinco finais de semana do mês de Abril com atividades para todos os gostos. O avanço da vacinação contra o coronavírus, aliado à redução dos casos de contaminação, permitiu que a comemoração fosse realizada em regionais diferentes da cidade a cada fim de semana.

As festividades foram abertas na Praça 1º de Maio, seguida de comemorações na Praça do Coliseu e feira-livre, ambas no Bairro Timirim, Praça do Recanto Verde, distrito de Cachoeira do Vale e Praça 29 de Abril. Teve esporte com a realização de duas corridas de ruas – a primeira do Circuito Unimed na abertura e a tradicional Corrida de São Sebastião, no fechamento da festa. Teve também roda de capoeira, lançamento de livro, feira de artesanato, jogos de futebol e shows de hip hop, dança de rua, música gospel, rock, sertanejo, MPB e pop nacional.

PARAÍSO TAMBÉM TEVE FESTA COM QUASE 10 MIL PESSOAS

Os três dias de festa em comemoração ao aniversário de Santana do Paraíso foram considerados um sucesso de público. Quase 10 mil pessoas passaram pela Praça de Eventos, sendo a maior quantidade registrada no sábado (30), quando subiu ao palco a dupla George Henrique e Rodrigo.

Os eventos atraíram não somente moradores locais, como também das cidades vizinhas. Dois fatores chamaram mais a atenção e ganharam repercussão nas redes sociais: organização e segurança. Apenas no sábado, cerca de 50 seguranças e 20 brigadistas da iniciativa privada atuaram na festa, além de equipes das Polícias Militar.

“O grande recado que Santana do Paraíso deu para o seu cidadão e todo o Vale do Aço foi que sabe fazer uma festa bonita, organizada e sem nenhuma intercorrência de gravidade. Uma festa onde as famílias vieram, muita gente com crianças durante todos os dias do evento, um ambiente seguro onde as pessoas se sentiram à vontade para de fato festejar”, comemorou o prefeito Bruno Morato.