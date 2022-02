Nas próximas, segunda e terça-feira (28 de fevereiro e 1º de março) as linhas vão operar com o horário de domingo. Nos demais dias, a programação será normal.

Em decorrência do feriado de Carnaval que acontece na próxima semana, muitos segmentos fecharão as portas já nesta sexta-feira (25), com a retomada total das atividades somente em 3 de março (quinta-feira). Outros locais fecham no sábado (26) e reabrem na quarta-feira (24), após o meio-dia.

Em função dessa alteração de rotina, algumas linhas vão sofrer mudanças em suas programações normais de horários em Ipatinga, informa a concessionária dos serviços. A Saritur, responsável pelo transporte coletivo municipal, divulgou os horários alternativos durante o Carnaval.

De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), nos 28/2 (segunda-feira) e 1º/3 (terça-feira) as linhas vão operar com o horário de domingo. Nos demais dias, a programação será a convencional.