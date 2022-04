Dizem que a sorte segue a coragem. E isso não é uma mera frase de autoajuda, principalmente na vida do casal Adilson e Vanessa Coelho, de Governador Valadares. Focados em investir na compra de um imóvel, de maneira mais fácil, eles estudaram e decidiram por comprar uma carta de crédito do WR Consórcio Nacional de Imóveis, no último dia 28. Apenas quatro dias depois, dia 31 de março, a grande surpresa: eles foram os contemplados no sorteio da primeira assembleia que participaram, com o valor integral da carta de R$ 220 mil.

“Achamos que fosse uma pegadinha de 1º de abril. Mas não, foi tudo certo e transparente, graças ao consultor pé quente que nos vendeu. Estamos agradecidos ao WR Consórcio por essa contemplação super, mega rápida, porque vale a pena acreditar e correr para realizar os nossos sonhos”, comemora o casal.

Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), 2021 foi o melhor ano em vendas de consórcios dos últimos 10 anos, com mais de 3 milhões de adesões em todo o país. O número é 15% maior em relação a 2020, e ainda pode ser superado este ano, puxado principalmente pela grande procura no segmento de imóveis.

O consórcio é a melhor alternativa para quem deseja investir, mas não tem o dinheiro da entrada. Com a alta dos juros altos para financiamentos e empréstimos, imóveis ficam ainda mais caros em compras a prazo nessas modalidades. E aí é que está a diferença. No consórcio, os participantes pagam uma taxa de administração, mas não pagam juros, dando oportunidade para o sonho de comprar sua casa ou apartamento ser realizado.

“Eles tiveram atitude e acreditaram no potencial e na credibilidade do WR Consórcio, isso é que é o mais legal. Compraram a cota e, no quarto dia, ou seja, com apenas a taxa de administração e uma parcela pagas, foram contemplados. Agora, estão aptos a para escolher comprar um imóvel WR na planta, em Valadares, ou qualquer imóvel pronto, em qualquer cidade do país”, destaca Wallace Barreto, diretor-presidente do Grupo WR.

VALORIZAÇÃO

Imóvel é moeda forte. E o histórico de valorização média da empresa mostra essa rentabilidade. Em 16 anos no mercado, a WR Construtora já lançou mais de 2.500 unidades comerciais e residenciais, em 37 empreendimentos. Em todos eles, do preço lançado na planta ao valor pós-entrega meses depois, o percentual de valorização é de mais de 30%.