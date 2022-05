A partir de agora, o cidadão que precisar de uma informação da prefeitura, terá um meio fácil e rápido para obter a resposta. O Governo Federal, por meio do Ministério da Economia, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), apresentou, na quinta-feira (28/04), a plataforma Cidades gov.br, um ambiente padronizado, seguro e capaz de oferecer informações sobre os serviços municipais.

O cidadão poderá acessar e acompanhar, por exemplo, serviços como podas de árvores, recolhimento de restos de lixo, alertas sobre buracos nas vias ou mesmo reserva de vagas de matrícula escolar. Essa digitalização dos serviços também vai permitir acompanhar o andamento das solicitações de forma on-line.

SERVIÇOS ONLINE

No Brasil, a oferta de serviços públicos digitais aos cidadãos tem se expandido de forma rápida nos últimos anos. Com o gov.br não é diferente. A plataforma de relacionamento do cidadão com o Estado dispõe de 4.900 serviços, que vão desde a comprovação de prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS à declaração pré-preenchida do imposto de renda, passando pelas carteiras digitais de trânsito e de trabalho, seguro-desemprego, certificado de vacinação, entre tantos outros.

Toda essa tecnologia, oferecida pelo Governo Federal, vai impulsionar a transformação digital dos municípios e estados brasileiros. Para as cidades que já oferecem algum tipo de serviço pela internet, será possível incluí-los na plataforma Cidades gov.br. A solução foi desenhada para facilitar a vida do gestor com um portal customizável e ferramentas de gestão de conteúdo de fácil uso.

Com informações da Casa Civil