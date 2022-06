O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Timóteo realizou ontem (7), a assembléia para escolha das conselheiras não governamentais, candidatas a vagas para o exercício do biênio 2022 a 2024. O processo de escolha aconteceu das 8h às 10h, na Casa dos Conselhos, à avenida Acesita nº 1596, bairro Primavera.

De acordo com Patrícia Dias, membro do CMDM, “este novo grupo deverá se organizar para pensar a gestão pública para as mulheres. Somos um segmento vulnerável em vários aspectos e precisamos ser priorizadas frente a muitas políticas públicas. Que este novo grupo defenda o respeito, a participação, a autonomia, o espaço na sociedade e o respeito às mulheres dentro da família”, completou Patrícia.

As candidatas representaram a população de Usuárias dos Serviços de Atendimento à Mulher e também as Organizações da Sociedade Civil de acordo com o Edital de Convocação do CMDM, na forma da Resolução nº 25/2022 de 16 de Fevereiro de 2022.

Para concorrer a uma vaga no Conselho, cada candidata teve que preencher requerimento de inscrição e declaração de residência, conforme modelo fornecido pelo CMDM, além de providenciar documentos necessários como cópia da Carteira de Identidade e do CPF.

O resultado final do processo de votação foi o seguinte: Daiane Caroline Chaves Brum, moradora do Novo Tempo, foi eleita titular do segmento de usuárias e Rosimar Amaral Silva Vitorino, moradora do Vale Verde, foi eleita a suplente. Outras quatro candidatas, Maria Aparecida Moreira Forreaux (Associação Pombas Brancas da Seicho-No-Ie de Timóteo), Jercilene Fonseca Dib (Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Acácia de Acesita), Vera Lúcia Antunes Lopes Dutra (Fundação Aperam Acesita) e Larissa Alves de Oliveira (OAB Mulher) foram eleitas representantes titulares de Organizações da Sociedade Civil. As representantes suplentes foram: Ana Maria Vieira Pinto (Associação de Acolhimento, Realibilitação e Transformação Casa Rosa), Maria do Rozário Rocha Ribeiro Aguiar (Associação dos Moradores do Timirim), Cláudia Peri (Associação dos Deficientes Visuais de Timóteo – ADEVITA) e Genilda Morais Rodrigues Vasconcelos (Associação Comercial e Empresarial de Timóteo ACE/CDL).

As conselheiras não governamentais tomarão posse no dia 21 de Junho, às 8h30, na Casa dos Conselhos, à avenida Acesita, nº 1596, bairro Primavera. Acesse as redes sociais do Conselho, @cmdmtimoteo (Instagram). Para mais informações, ligue na Casa dos Conselhos (31) 3847-7849, horário comercial.