O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Timóteo (CMDM) deu posse às representantes da sociedade civil nesta terça-feira (21), na Casa dos Conselhos, localizada à avenida Acesita, nº 1596, bairro Primavera. As conselheiras receberam a certificação e nesta mesma ocasião elegeram a nova mesa diretora do CMDM.

A cerimônia de posse contou com as presenças do prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, o vice José Vespasiano Cassemiro (professor Vespa), a vereadora Pastora Sônia, o secretário de Saúde Eduardo Morais e a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social Rosanna Borges Moura.

O prefeito Douglas Willkys afirmou que o Conselho da Mulher ajudou a administração a tomar decisões importantes. “O papel que as conselheiras exercem na formulação de políticas públicas colabora para a execução de projetos necessários para a nossa cidade. A voz da mulher deve estar presente para fortalecer, incentivar as ações em benefício desta causa”, disse Douglas.

Rosanna Borges Moura, secretária de Assistência, ressaltou a importância do CMDM para o município. “O Conselho evoluiu as políticas públicas para as mulheres de modo que o resultado é visto na redução do número de ocorrências de um ano para outro”, comentou.

O professor Vespa afirmou que as mulheres lutam pelo seu espaço com muita garra e merecem ser respeitadas. “Com garra se vai onde se quer. Vocês são protagonistas do processo e a participação no Conselho faz a diferença”, disse Vespa.

A vereadora Pastora Sônia disse que sempre foi tratada com respeito no Legislativo. “Tenho 32 anos de casada e levei algum tempo para decidir sobre minha candidatura. Entendi que eu coloco o meu limite e digo como quero ser tratada”, afirmou a vereadora já no seu segundo mandato.

A cerimônia de posse contou ainda com a performance da professora de Literatura e Língua Portuguesa, Janglisan Andrade Araújo que declamou trechos de obras escritas por mulheres, exaltando a participação delas nas artes.

MESA DIRETORA

Após a posse e certificação das conselheiras, a reunião seguiu com a eleição da nova mesa diretora do CMDM, que agora será presidido por membro representante da sociedade civil. Foram eleitas: Maria Aparecida Moreira Forreaux (presidente, representa a Associação Pombas Brancas da Seicho-No-Ie de Timóteo), Irani Antunes Coelho Javarini (vice presidente, representa a Assistência Social), Larissa Alves de Oliveira (1ª Secretária, representa a OAB Mulher), Úrica Cotta Araújo Bobbio (2ª Secretária, representa a Secretaria de Educação).

O CMDM de Timóteo realiza reuniões mensais na Casa dos Conselhos, à Avenida Acesita, nº 1596, bairro Primavera. Contato para mais informações pelo telefone fixo (31) 3847-7849 ou e-mail: cmdmdetimoteo@yahoo.com.br