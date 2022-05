Em reunião do Conselho de Administração realizada ontem (19), foi aprovada a nova composição da Diretoria Estatutária da Usiminas para um novo mandato de dois anos. Alberto Ono, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores, assume a presidência da companhia. O cargo até então sob gestão de Alberto será ocupado por Thiago da Fonseca Rodrigues; Gino Ritagliati assume como vice-presidente de Planejamento Corporativo e Toshihiro Miyakoshi como vice-presidente de Tecnologia e Qualidade. Américo Ferreira Neto segue como vice-presidente Industrial e Miguel Homes, na posição de vice-presidente Comercial. Sergio Leite, que esteve à frente da companhia nos últimos seis anos, assume o cargo de presidente do Conselho de Administração.

Alberto Ono – Presidente

Atua na Usiminas há 13 anos, onde ocupou os cargos de diretor de Planejamento e Controle e a vice-presidência de Finanças e Relações com Investidores. É formado em Engenharia Metalúrgica na USP, onde também fez seu mestrado na mesma área. Posteriormente concluiu o PhD na Universidade de Tóquio, no Japão. O executivo teve passagens, também, pela Aços Villares, CBMM e Grupo Votorantim.

Thiago da Fonseca Rodrigues – Vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores

Graduado em Administração pela PUC-RJ e pós-graduado em Gestão pelo IBMEC-RJ, participou de programas executivos na Suíça e Inglaterra. Atuou, entre outras empresas, na operação brasileira da Ternium e na Vale. É membro do Conselho de Assuntos Tributários da Firjan e diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). Foi membro do Comitê de Auditoria da Usiminas.

Américo Ferreira Neto – vice-presidente Industrial

Com uma carreira de mais de 30 anos na Usiminas, passou pelas áreas de Manutenção, Laminações a Quente e a Frio e assumiu, em 2016, a diretoria executiva da Usina de Cubatão. Em 2019, ocupou o mesmo cargo na Usina de Ipatinga até chegar a vice-presidência Industrial em 2020. Engenheiro industrial elétrico formado pela Unisanta, com especialização em automação industrial e MBA de gerenciamento de projetos, é, também, mestre em engenharia elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Gino Ritagliati – Vice-presidente de Planejamento Corporativo

Graduado em Contabilidade, com especializações em Economia e Finanças, foi integrante do Comitê de Auditoria da Usiminas. Tem uma experiência de mais de 15 anos em posições na área de Planejamento Econômico, Comercial e Engenharia Industrial no grupo Ternium Techint na Argentina e Brasil.

Toshihiro Miyakoshi – vice-presidente de Tecnologia e Qualidade

O executivo volta ao Brasil para sua segunda temporada na empresa, após uma passagem pela Unigal, em 2014. Graduado em metalurgia, iniciou sua carreia na Nippon Steel, tendo ocupado diversos cargos ligados diretamente à produção e gestão.

Miguel Homes – vice-presidente Comercial

Economista graduado pela Universidade Católica de Caracas, participou de programas de educação executiva nas universidades de Chicago e Stanford, nos EUA. Tem uma carreira de mais de 20 anos dedicada ao setor siderúrgico, tendo ocupado diversas posições no grupo Ternium Techint em países como Venezuela, Argentina, México e Colômbia. Está há quatro anos à frente da vice-presidência Comercial da Usiminas.

Sergio Leite – presidente do Conselho de Administração

Com mais de 45 anos de carreira na Usiminas, ocupou o cargo de presidente de 2016 a 2022. Anteriormente passou por 13 posições executivas e atua desde 2008 na Diretoria Estatutária da empresa. Graduado em Engenharia Metalúrgica pela UFRJ e mestre em Engenharia pela UFMG, possui diversas especializações na área de Qualidade. É membro do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil e do Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, além de presidente do conselho de Administração da da Associação Brasileira de Metalurgia e Materiais.

SOBRE A USIMINAS

A Usiminas é líder no mercado brasileiro de aços planos e um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. A companhia conta com unidades industriais e logísticas localizadas em seis estados do país e está presente em toda a cadeia siderúrgica – da extração do minério, passando pela produção de aço até sua transformação em produtos e bens de capital customizados para o mercado. Possui o maior e mais inovador Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em siderurgia da América Latina. O avanço registrado pela siderúrgica nos últimos anos garante inovação, tecnologia e qualidade em todas as linhas de produção, e permite à empresa oferecer ao mercado um portfólio diversificado, com destaque para produtos e serviços de alto valor agregado.

Por sua gestão ambiental, a Usiminas foi a segunda siderúrgica do mundo certificada com a ISO14001. A companhia contribui ainda para o desenvolvimento das comunidades onde atua, por meio do Instituto Usiminas e da Fundação São Francisco Xavier, oferecendo projetos nas áreas de saúde, educação, cultura,​esporte e desenvolvimento social. É signatária de compromissos como o Pacto Global da ONU, a Plataforma WEPS e o Fórum Empresas e Direitos LGBTI+ e ainda da Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero.

As ações da Usiminas são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque (ADR nível I) e Madri.