Diante das chuvas intensas que caíram sobre Minas Gerais nos últimos dias, incluindo todo o Vale do Aço, o Estado sofreu com diversos estragos e impactos. Em Ipatinga, devido a cheia do rio Piracicaba, onde é extraída a água que abastece o município, a Copasa emitiu parecer técnico sobre a necessidade de reduzir a captação do sistema de abastecimento em cerca de 50% da vazão, podendo ocorrer intermitência no fornecimento de água em toda a cidade.

De acordo com técnicos, o maior problema causado pelas chuvas foi a inundação do sistema de captação de água do Rio Piracicaba que abastece parte de cidades do Vale do Aço. É importante salientar que parte da bateria de poços da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Sistema Integrado do Vale do Aço foi totalmente alagado, fazendo com que o sistema entrasse em pane e tivesse suas operações suspensas.

Em virtude da situação que assola boa parte de municípios vizinhos e a região, a Copasa e a secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente orienta a população que economize água, utilizando o recurso de forma consciente e somente para uso essencial, até que a situação seja normalizada.

Em comunicado emitido em redes oficiais da Copasa e da prefeitura de Ipatinga, a concessionária de água informa que se o nível do rio continuar a subir poderá ser necessário reduzir ainda mais a captação de água, por isso a importância de a população ter ciência da necessidade de economizar.