A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Educacional e Cultura, prepara um grande desfile de 7 de Setembro. Depois de 2 anos sem poder realizar o evento, a administração municipal acredita que este será o maior desfile da história e, mais uma vez, um dos maiores do Vale do Aço.

Para isso, a montagem da estrutura começa já no domingo, com dois palcos na avenida Magalhães Pinto e sonorização de alta qualidade ao longo de um quilômetro. A avenida já vem sendo preparada pela gerência de Limpeza Urbana, que realizou a pintura dos meios fios e bueiros, capina e corte das árvores ao longo de todo o trajeto. Lixeiras foram trocadas e os passeios preparados.

A área de concentração na avenida Sepetiba (Escola Estadual Polivante) também passou por limpeza e podas. Um portal será instalado no início do desfile a partir de segunda-feira. A dispersão das escolas e grupos participantes será na rua Araruama.

CONVIDADOS

Como já é tradição no desfile de 7 de Setembro, foram convidadas diversas instituições, grupos e entidades para participarem do evento. Dentre eles, estão praticantes de ciclismo, esportes de aventura, artes marciais e cavalgadas. Prestadores de serviços e instituições filantrópicas também estarão presentes juntamente com cerca de 30 escolas municipais e estaduais.

A Corporação Musical Nossa Senhora Auxiliadora, Patrimônio Cultural da Cidade, se apresentará em um palco exclusivo. O Hino Nacional será executado e cantado ao vivo por dois artistas da cidade. O palco principal reunirá as autoridades municipais.

TEMA

O tema deste ano é o bicentenário da Independência do Brasil. Segundo o Secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, a identidade visual do evento está focada nas cores da Bandeira do Brasil e nos sinais de liberdade que ecoaram no Grito de Dom Pedro l.

“Trabalhamos esse tema com muito carinho, pois é uma data importante para todos nós. Então a coordenação do desfile se dedicou com afinco junto às escolas e convidados para que tenhamos o mais lindo desfile de todos os tempos. Eu tenho certeza que a avenida Magalhães Pinto receberá uma grande festa de patriotismo e quem for assistir certamente ficará satisfeito”, disse o secretário.

Serviço:

Desfile de 7 de Setembro

Local: Avenida Magalhães Pinto, Bairro Giovannini

Horário: 8h