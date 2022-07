O coronel veterano Klinger Sobreira de Almeida lançou nesta sexta-feira (15), no auditório do 14º Batalhão, a obra literária “Um andarilho da Polícia”, na qual ele conta trechos de sua carreira profissional, inclusive, o período em que ele foi comandante do batalhão de Ipatinga, na década de 70.

De acordo com o coronel, o Vale do Aço está cravado em sua memória afetiva, já que durante uma década ele esteve envolvido com a segurança pública na região e cidades próximas. “Passei por Ipatinga, Mantena e outras cidades, capturando foragidos seja a cavalo ou de jipe, um verdadeiro andarilho. Eu edifiquei esse batalhão, aqui fiquei três anos construindo esse batalhão. Também construí na época a companhia de Timóteo e de Itabira, que hoje é um batalhão”.

Questionado a respeito do título “Um andarilho da Polícia”, o coronel veterano explicou que o livro surgiu em função dos pedidos de companheiros de caserna para que ele contasse um pouco suas histórias como delegado de captura e depois dentro da Corporação. “Não tínhamos os recursos de hoje. Uma desavença no Rio Doce era resolvida na bala, tinha a figura do pistoleiro na época. Trabalhamos durante anos com o coronel Pedro prendendo bandidos, ele era uma lenda na região. Isso nos permite contar muitas histórias”.

Enquanto esteve na região, o coronel Klinger participou de forma ativa, apoiando o desenvolvimento da Guarda Mirim. E um dos personagens do livro estava presente no lançamento, o assistente social, Sérgio Santos. Na época 60 crianças aliavam os estudos com a prestação de serviços à comunidade. “Estou emocionado, porque esse livro mostra parte do que foi minha história, eu passei pela guarda mirim. O coronel participava e acompanhava ativamente as nossas atividades na época. Todo o aprendizado ficou gravado”.

No decorrer do evento, o coronel Klinger entregou um exemplar para o comandante da 12ª Região de Polícia Militar, coronel Juliano Fábio Lemos Dias, e agradeceu todo o empenho para o lançamento do livro. Várias autoridades e veteranos estavam presentes, muitos deles citados na produção literária. Os convidados puderam levar para casa, a mais nova obra dessa lenda da Polícia Militar, que é o coronel Klinger Sobreira de Almeida.