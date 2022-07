O coronel veterano da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), Klinger Sobreira de Almeida, lança nessa sexta-feira (15), às 9h, no auditório do 14º Batalhão em Ipatinga, o seu novo livro “Um Andarilho da Polícia”. Esta é a sétima obra literária do lendário oficial da Polícia Militar.

Mineiro, natural de Alvinópolis, nascido no dia 6 de outubro de 1940, Klinger é filho do soldado Sebastião Machado de Almeida e Nelsina de Almeida, descendente indígena. Ele concluiu o Curso de Formação de Oficiais em 1958 e foi aspirante de 1961.

Foi delegado especial de Polícia e de Capturas de 1962 a 1973; comandante do 14º BPM em Ipatinga; do 1º BPM e do Batalhão de Choque, em Belo Horizonte, onde criou a ROTAM. Promovido à coronel em 1981, ele foi comandante da RMBH até 1984. Foi também comandante da Academia de Polícia Militar, e cumulativamente, em 1986, assumiu a Chefia do Estado-Maior da PMMG e a presidência do Clube dos Oficiais de 1982 a 1983.

Após a transferência para a reserva remunerada, Klinger Sobreira de Almeida foi diretor do Grupo Águia Branca de 1987 a 2015, e presidente da Academia de Letras João Guimarães Rosa de 2017 a 2019.

Serviço:

Outras obras publicadas pelo coronel Klinger Sobreira de Almeida: Manual do Inquérito Policial Militar (coautor) – 1980; Meu Batalhão de Choque e Manual de Procedimentos ROTAM – 1980; Mensagens profissionais – Coletâneas de ensaios sobre Segurança Pública – 1987; Pelas Trilhas da Liderança -2005; Poder de Polícia de Trânsito – 2007; Um Certo Delegado de Capturas – 2009; Operações de Choque (coautor) – 2019; Polícia de Segurança Pública de Minas Gerais – 2021.