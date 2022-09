A prefeitura do Recife (PE) se pronunciou, nesta segunda-feira (26), sobre uma creche que simulou eleições com alunos e induziu as crianças a votarem no ex-presidente Lula (PT). Em nota, a gestão negou que a instituição faça parte do ensino municipal e disse que está apurando o caso para tomar providências.

Um vídeo, que circula nas redes sociais, registrou as professoras realizando a atividade com os alunos. No momento de contagem dos votos, uma delas lia o nome da criança e o candidato escolhido, comemorando quando o voto era destinado ao petista, e adotando tom pejorativo quando a criança optava pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na ocasião, a educadora chegou a chamar Lula de “nosso presidente”, e o atual chefe do Executivo de “Bolsolixo”.

No comunicado, a prefeitura esclarece, por meio da Secretaria de Educação, “que a creche exposta no vídeo não integra oficialmente a Rede Municipal própria de Ensino do Recife”.

– A gestão informa que, aparentemente, se trata de uma unidade comunitária conveniada e que já está apurando o caso para as providências necessárias. A gestão enfatiza que não há orientação para as unidades de ensino da rede qualquer tipo de atividade eleitoral com os estudantes – concluiu a prefeitura.

Veja o vídeo:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=K9mCOC7ya0c&feature=emb_logo

Com informações do Pleno.News