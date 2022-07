Um homem salvou uma criança que caiu do sexto andar de um prédio em Jiaxing, província de Zhejiang, na China, na terça-feira (19). Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem pega a menina no colo, evitando que ela caia no chão. As informações são da IstoÉ.

O rapaz estava caminhando ao lado de uma mulher e falando ao telefone quando percebeu que a criança estava prestes a cair da janela.

Em entrevista à imprensa local, o homem comentou que a menina tem o mesmo nome da filha dele: Xinxin, que significa “confiança”. Após o resgate, a menina foi levada para um hospital, onde passou por exames que não constataram nenhum ferimento grave.

Veja o vídeo: