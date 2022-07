O Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas (CTMAM) concluiu as atividades do projeto Reviva Turismo, que teve como objetivo registrar e apresentar os atrativos turísticos dos seus municípios associados. Foram quase três meses de trabalho. Em breve, as imagens serão apresentadas.

Com paisagens repletas de patrimônios históricos, culturais e naturais, 11 cidades foram fotografadas e filmadas por uma equipe técnica: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Coronel Fabriciano, Dionísio, Jaguaraçu, Ipaba, Ipatinga, Marliéria, Santana do Paraíso e Timóteo.

Segundo o presidente do CTMAM, Hélio Anício, o projeto cumpriu com o seu objetivo. “Produzimos fotos e vídeos que vão contribuir significativamente com a divulgação dos atrativos da região, dando mais um passo ao trabalho que fazemos para consolidá-la com diversos destinos”, completa Hélio.

Para o gerente de Turismo e Cultura de Santana do Paraíso, Tháysler Cruz, as belezas naturais da cidade têm atraído turistas de vários lugares e que o projeto tem sido de grande valia. “Com o resultado do projeto poderemos levar um pouco do que temos para todo o Brasil de um jeito profissional. Isso fará com que até mesmo munícipes que não conhecem os pontos turísticos fiquem interessados e tentados em fazer uma visita. É uma roda gigante, uma foto tirada num ponto turístico e postada na rede social tem um alcance enorme. Por isso, estamos dando mais valor a um material digital de nossa cidade”, declara Tháysler.

PALESTRAS

Como parte do projeto Reviva Turismo, foram realizadas duas palestras. Com o tema “Políticas Públicas do Turismo e Rotina do Gestor Público”, a primeira palestra foi apresentada pela gestora do CTMAM Iolanda Furbino. Já na segunda palestra, temas relacionados ao “Marketing Turístico” foram abordados pelo diretor de Comunicação e Marketing do Circuito, Rodrigo Vieira.

“As palestras foram bem proveitosas e quem participou gostou. Tivemos uma boa participação, falamos e aprendemos sobre planejamento, cotidiano dos gestores e sobre quem dedica às atividades turísticas”, pontua o turismólogo Bruno Minafra.