O Cultura Natural – restaurante de culinária saudável, juntamente com o atleta profissional Leonardo Silva Bike, realiza o 1º Circuito LeoSilvaBike de Ciclismo, no próximo domingo (6). O evento acontecerá no Bairro Bela Vista, passando pelo famoso escadão do bairro e haverá premiação em dinheiro para os 3 primeiros colocados gerais no masculino e feminino.

Serão 80 competidores, entre eles, vários atletas já consagrados na modalidade. A concentração será na praça do hambúrguer às 8h, com direito a aquecimento, alongamento e atividades recreativas comandadas pela equipe da Mr. Move academia. A criançada também participará do Circuito Kids, pensado especialmente para os pequeninos.

O evento conta também com o apoio das empresas Coimbra Body Shop, Offcell, Tutano bike, Cherry, Agência Suricato e Vereador Tunico.