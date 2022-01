O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) lançou mais um curso na plataforma da Escola Nacional de Administração Pública (Enap). A capacitação online e gratuita “Direito de Proteção às Vítimas de Crimes” tem carga horária de 25 horas e já está com as inscrições abertas.

Qualquer pessoa interessada pode participar. O conteúdo é dividido em quatro módulos: “Vitimização e proteção”; “Vitimização, violência e danos à vítima”; “Direitos Humanos, ética e cidadania”; e “Políticas Públicas”.

Os inscritos compreenderão a evolução do papel da vítima em situação criminal e terão contato com conceitos de vitimização, o percurso histórico da vítima e os instrumentos de apoio às vítimas de crime, como a legislação e as políticas públicas voltadas à temática. Ao concluir o curso, todos poderão gerar certificado.

De acordo com a Enap, cerca de 1,2 mil pessoas já fizeram matrículas. A secretária nacional de Proteção Global, Mariana Neris, destacou que o lançamento é uma das ações do Projeto Estratégico sobre os Direitos das Vítimas de Violência.

“No Brasil há muitas leis de proteção ao agressor, mas é preciso ter um olhar mais especial com as pessoas agredidas. Desenvolvemos, em conjunto com a Enap, este curso para capacitar gestores a lidarem melhor com as vítimas e, assim, fazer ações concretas que nos ajudem a recuperá-las deste trauma”, completou.

Para dúvidas e mais informações: gab.snpg@mdh.gov.br