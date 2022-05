A Unidade de Defesa Civil de Ipatinga, ligada à Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), alerta a população para as baixas temperaturas previstas pelo Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia, segundo comunicado expedido nos últimos dias.

Conforme o órgão, a mudança climática está relacionada ao deslocamento de uma massa de ar frio de origem polar que deve avançar pelo sul do Brasil e, ao longo da semana, influenciar as temperaturas na cidade e também em outras regiões mineiras.

A previsão para os próximos dias é a seguinte:

18/05/2022 – Quarta-feira

Mínima – 12°C

Máxima – 27°C

19/05/2022 – Quinta-feira

Mínima – 9°C

Máxima – 22°C

20/05/2022 – Sexta-feira

Mínima – 10°C

Máxima – 23°C

ATENÇÃO E PREVENÇÃO

“O período exige uma atenção especial sobretudo com a população mais vulnerável, como enfermos, população em situação de rua e idosos, além de crianças e animais (que devem ser mantidos em locais aquecidos, preferencialmente com chão forrado). É essencial manter-se bem agasalhado, beber bastante água, evitar sair no período noturno, quando as temperaturas vão se apresentar mais baixas. Ainda, a atenção deve ser redobrada no trânsito em caso de viagens de madrugada ou à noite, devido à incidência de cerração. Estas são algumas dicas para enfrentar com segurança o período do frio”, recomenda Décio Camargos, secretário da Sescon.

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

Diariamente, a equipe especializada da Assistência Social realiza abordagem a pessoas em situação de rua em praças e viadutos da cidade, dando orientação sobre os serviços de apoio oferecidos pela prefeitura, encaminhando-as – com o seu aceite – para os serviços de atendimento a esse público – o Centro POP e a Casa de Acolhimento Parusia. Contudo, muitos ainda são resistentes à disciplina dos abrigos, preferindo se manter ao relento.

SERVIÇO DE ABRIGO

A instituição conveniada à Prefeitura de Ipatinga tem capacidade para atender até 50 pessoas por dia. No entanto, em média, recebe apenas 35 e vários aposentos disponíveis ficam vagos.

Na Casa de Acolhimento são fornecidas três refeições por dia para cada pessoa, sendo almoço, jantar e café da manhã. Além das refeições, os usuários têm direito a banho e guarda de pertences.

“Várias pessoas em situação de rua se recusam a ir para a casa de acolhimento por motivos bem claros. Em geral, possuem dificuldades para acessar o serviço por dependência química e resistência à submissão quanto às regras institucionais”, expõe Analu Estevão Vasconcelos, coordenadora da Casa de Acolhimento Parusia.

O serviço de abrigo noturno para a população em situação de rua de Ipatinga fica localizado na avenida João Valentim Pascoal, nº 40, Centro, e funciona todos os dias, inclusive aos domingos e feriados, sempre a partir de 17h. O telefone de contato é o (31) 3822-3731.