Coronel Fabriciano recebeu nessa quarta-feira (2), o kit básico de proteção e defesa civil. Compõem o kit, uma caminhonete 4×4 S10, cinco coletes reflexivos, um notebook e uma trena digital. Os itens vão reforçar as ações de prevenção realizadas pelo órgão municipal e garantir melhor atendimento em situações de emergência, como inundações e outras situações adversas.

O município foi um dos contemplados do Edital Chamamento Público do Governo do Estado de Minas Gerais (Edital 01/2021 – GMG/Cedec), por meio da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

Coronel Fabriciano atendeu todos os requisitos, tais como o sistema de monitoramento da Defesa Civil, elaboração do plano de contingência e a capacitação dos profissionais e ficou em 1º lugar entre os municípios da Região Metropolitana do Vale do Aço, no 5º lugar da 12ª Regional de Defesa Civil (Redec) e em 48º no ranking geral do Estado. No total, 479 cidades foram contempladas pela iniciativa.

Os kits foram adquiridos pelo Governo do Estado por meio de recursos provenientes do Termo de Compromisso Específico (TAC Defesa Civil), celebrado em novembro de 2020, como forma de reparação aos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho.