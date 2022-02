De acordo com o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (SIMGE), o volume de chuvas previsto para algumas regiões do Estado é acima de 100 milímetros por dia, até o fim de semana. Para Ipatinga, a previsão é de que chova 85 mm nas próximas 24 horas. A Defesa Civil local, ligada à Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), adverte que a população precisa tomar alguns cuidados para evitar incidentes.

Atitudes preventivas devem ser priorizadas por pessoas que moram em áreas de risco, habitando junto a margens dos rios, córregos ou proximidades de barrancos.

Certos pontos da região Sudeste devem enfrentar chuvas fortes, com possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra nos próximos dias, segundo a Defesa Civil Nacional, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Regional.

“É importante que a população fique atenta e acompanhe informações nas redes sociais da Prefeitura, assim como alertas enviados pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) por meio de SMS. É importante estar atentos às orientações da Defesas Civil Municipal e Estadual, que possuem um planejamento para as ocorrências de chuvas fortes”, salienta o titular da Sescon, Décio Camargos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

– Trincas nas paredes;

– Água empoçando no quintal;

– Portas e janelas emperrando;

– Rachaduras no solo;

– Água minando da base do talude;

– Inclinação de poste ou árvores.

Se observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas, entre em contato imediatamente com a Defesa Civil: (31) 38298475 ou 199. Em caso de cabos elétricos arrebentados, ligue imediatamente para a Cemig, no número 116 ou Corpo de Bombeiros 193.